Дарья Билодид: От дзюдо буду месяц отдыхать

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид рассказала, что не планирует быстро возвращаться к занятиям любимым делом, а даст себе период для отдыха. Ее слова цитирует канал INTERSPORT Україна:

"Думаю, от дзюдо буду месяц отдыхать. Сейчас планирую начать ходить в спортзал, чтобы просто поддерживать физическую форму для себя. После отдыха, с осени буду начинать потихоньку переходить в зал.

Это будет постепенно, я не буду сразу рваться в бой, как это было много лет. Постепенно в удовольствие. Конечно, надо так хорошо отдохнуть, чтобы не сильно захотелось бороться. Хочу это чувство получить.

В детстве мне родители давали месяц отдыха, три недели, а последнюю неделю я уже не могла дождаться, для меня это пытка была, хотела вернуться в зал.

Думаю, сейчас пройдет время, я очень соскучилась по этому. У меня еще больше будет сил, энергии, чтобы направлять в правильное русло" - сказала она.