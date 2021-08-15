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Дарья Билодид: От дзюдо буду месяц отдыхать
Откровенный комментарий украинки
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид рассказала, что не планирует быстро возвращаться к занятиям любимым делом, а даст себе период для отдыха. Ее слова цитирует канал INTERSPORT Україна:
"Думаю, от дзюдо буду месяц отдыхать. Сейчас планирую начать ходить в спортзал, чтобы просто поддерживать физическую форму для себя. После отдыха, с осени буду начинать потихоньку переходить в зал.
Это будет постепенно, я не буду сразу рваться в бой, как это было много лет. Постепенно в удовольствие. Конечно, надо так хорошо отдохнуть, чтобы не сильно захотелось бороться. Хочу это чувство получить.
В детстве мне родители давали месяц отдыха, три недели, а последнюю неделю я уже не могла дождаться, для меня это пытка была, хотела вернуться в зал.
Думаю, сейчас пройдет время, я очень соскучилась по этому. У меня еще больше будет сил, энергии, чтобы направлять в правильное русло" - сказала она.
Напомним, что ранее каратэ
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