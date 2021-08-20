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Макгрегор попробует свои силы в среднем весе

Единоборства
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Конор заявил, что вернется

Макгрегор попробует свои силы в среднем весе

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что собирается подняться в средний вес.

"Снимки показали, что всё идёт отлично. Восстановление идёт с опережением графика, это отличные новости от моего врача. У меня такое ощущение, что кость уже срослась. Лодыжка чувствует себя замечательно. Я снял этот жёсткий сапог с ноги и надел шлепанцы, а это хороший знак. Я в отличной форме. Это просто разминка. Я всё ещё свеж и неуязвим, меня не достать.

Я с нетерпением жду возвращения, глядя, что говорят все эти глупцы. Вы же знаете этого мелкого средневеса, Келвина Гастелума. Я физически крупнее, чем он, но он выступает в среднем весе. Так что я собираюсь подняться. Не знаю, какой сейчас у меня вес. Посмотрим, что покажут весы", — приводит слова Конора Макгрегора MMAJunkie.

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В статье: Конор Макгрегор
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