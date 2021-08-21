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Дарья Билодид поблагодарила государство за полученное денежное вознаграждение. Фото

Единоборства
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Красивые слова

Дарья Билодид поблагодарила государство за полученное денежное вознаграждение. Фото

International Judo Federation

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид выразила благодарность государству за выплату ей денежного вознаграждения после главных соревнований четырехлетия. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Хочу выразить огромную благодарность нашей стране за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам ОИ.

Невероятно приятно, что наша страна поддерживает спортсменов. Горжусь тем, что представляю Украину"

Дарья Билодид поблагодарила государство за полученное денежное вознаграждение. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее украинец Фельнер выиграл серебро на чемпионате мира по легкой атлетике.

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