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Конор МакГрегор вернулся к тренировкам после травмы. Видео

Единоборства
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Поздравляем с выздоровлением

Конор МакГрегор вернулся к тренировкам после травмы. Видео

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-6) вернулся к тренировкам после травмы, полученной в его крайнем поединке против американца Дастина Порье. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"5 недель, 5 дней после операции, я снова на велосипеде. Работаю в глобальном центре физиотерапевтических тренировок и восстановления"

Напомним, что ранее Ломаченко пробежал в выходной день 18 километров.

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В статье: Конор Макгрегор
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