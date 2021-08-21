Конор МакГрегор вернулся к тренировкам после травмы. Видео

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-6) вернулся к тренировкам после травмы, полученной в его крайнем поединке против американца Дастина Порье. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"5 недель, 5 дней после операции, я снова на велосипеде. Работаю в глобальном центре физиотерапевтических тренировок и восстановления"