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Конор МакГрегор вернулся к тренировкам после травмы. Видео
Поздравляем с выздоровлением
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-6) вернулся к тренировкам после травмы, полученной в его крайнем поединке против американца Дастина Порье. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
"5 недель, 5 дней после операции, я снова на велосипеде. Работаю в глобальном центре физиотерапевтических тренировок и восстановления"
Напомним, что ранее Ломаченко
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