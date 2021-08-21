Жан Беленюк: 12 июля - день, который запомню точно на всю жизнь. Видео

Украинский спортсмен, олимпийский чемпион Токио 2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк вспомнил день, когда травмировался на тренировке перед главными соревнованиями четырехлетия и подробно описал все эмоции, которые испытывал в тот момент.

"12.07.21 - день, который запомню точно на всю жизнь. День, который впоследствии меня многому научил, но на тот момент мне казалось, что это роковой день в моей жизни ...

Мне казалось, что он растоптал мои мечты, что он умножил на ноль года тяжелой работы ... Единственный вопрос, который меня на тот момент интересовал: "За что!?"

Но большое видится только на расстоянии! Оглядываясь назад, понимаю, что возможно так было и необходимо! Это тот случай, когда поговорка "то, что нас не убивает, делает нас сильнее" обретает совершенно новое значение, не какую-то абстракцию, которую сложно чувствовать, а вполне реальные черты. Но как же трудно осознать в себе возможность стать сильнее, когда хочется смириться с реальностью и просто уйти в забвение ... Ведь в момент, когда нам плохо, больно, так хочется, чтобы тебя просто пожалели и ничего не требовали.

Мы всегда стоим перед выбором - сдаться или продолжить борьбу! Продолжайте - это выбор сильных, за который вам никто не посмеет упрекнуть! И в первую очередь ты сам."