Макгрегор приступил к тренировкам

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор приступил к силовым тренировкам после перелома ноги.

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Конор Макгрегор в этот момент сломал ногу.