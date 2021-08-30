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Макгрегор показал, как чувствует себя после операции
Конор рассказал о восстановлении
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о восстановлении после перелома ноги.
"Сегодня знаменательный день! Я прошелся впервые после операции. Выдерживаю 50% массы своего большого тела!
Мне предстоит еще длинный путь, но сегодня я получил огромный личный стимул. Спасибо всем за постоянную поддержку. Пусть всех вас хранит Господь. Счастливого дня", – написал Конор в инстаграме.
Макгрегор сломал ногу в третьем бою против Дастина Порье 10 июля.
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