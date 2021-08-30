Макгрегор показал, как чувствует себя после операции

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о восстановлении после перелома ноги.

"Сегодня знаменательный день! Я прошелся впервые после операции. Выдерживаю 50% массы своего большого тела!

Мне предстоит еще длинный путь, но сегодня я получил огромный личный стимул. Спасибо всем за постоянную поддержку. Пусть всех вас хранит Господь. Счастливого дня", – написал Конор в инстаграме.

Макгрегор сломал ногу в третьем бою против Дастина Порье 10 июля.