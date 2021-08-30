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Нейт Диаз: Вудли и Пол – полный отстой

Единоборства
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Нейт раскритиковал организованный поединок между блогером и бойцом UFC

Нейт Диаз: Вудли и Пол – полный отстой

Новина українською

Полусредневес UFC Нейт Диаз прокомментировал поединок между блогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.

"Оба они – полный отстой", – сказал Диаз.

Бой Пол – Вудли состоялся сегодня утром в Кливленде и завершился победой блогера раздельным решением судей.

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В статье: Нейт Диас
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