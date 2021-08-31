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Макгрегор: Я смогу стать тройным чемпионом UFC

Единоборства
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Конор уверен в своих силах

Макгрегор: Я смогу стать тройным чемпионом UFC

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопросы болельщиков в твиттере.

"Верю ли я, что смогу стать тройным чемпионом? Да", – написал Макгрегор.

Также Конор отреагировал на топ-10 самых продаваемых боев в истории UFC.

"Этот список неверен. Бой Макгрегор – Альдо заработал больше, чем бой Леснар — Мир. И Ковбой – Макгрегор заработал больше, чем Макгрегор – Альдо.

В настоящее время у меня в списке восемь из десяти лучших поединков в UFC. Поскольку в моем контракте осталось два боя, я постараюсь стать лучшим во всей десятке. Мотивация!" – написал ирландец.

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В статье: Конор Макгрегор
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Источник:
Sports.ru

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