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Макгрегор: Я смогу стать тройным чемпионом UFC
Конор уверен в своих силах
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопросы болельщиков в твиттере.
"Верю ли я, что смогу стать тройным чемпионом? Да", – написал Макгрегор.
Также Конор отреагировал на топ-10 самых продаваемых боев в истории UFC.
"Этот список неверен. Бой Макгрегор – Альдо заработал больше, чем бой Леснар — Мир. И Ковбой – Макгрегор заработал больше, чем Макгрегор – Альдо.
В настоящее время у меня в списке восемь из десяти лучших поединков в UFC. Поскольку в моем контракте осталось два боя, я постараюсь стать лучшим во всей десятке. Мотивация!" – написал ирландец.
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