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Нейт Диас обратился к Конору Макгрегору
Боец пригрозил ирландцу
Американский боец UFC Нейт Диаз обратился к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Диаз дал понять, что не считает Макгрегора достойным соперником, сравнив его с экс-чемпионом лиги в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
"Не забывай, Хабиб боялся меня, а тебе надрал зад и "порешал" тебя. И не забывай, что Дастин Порье также боялся меня, а тебе надрал зад и "порешал" тебя… Слабаки вы все", — написал Диаз в своём "твиттере".
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