Жан Беленюк: Я не очень чувствителен к критике и хейту

Олимпийский чемпион Токио 2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, как относится к хейту и что чувствует после победы на главных соревнованиях четырехлетия. Его слова цитирует tribuna.ua:

"Я не очень чувствителен к критике и хейту. Несмотря на то, где я нахожусь и какой опыт имею, прекрасно понимаю, что со мной сделали, если бы я не принес золотую медаль.

Меня бы просто растоптали и сказали, что такого спортсмена не было. Писали бы, что нужно было везти Новикова, а Беленюк сидел в Раде, не тренировался и поехал в Токио по блату, сломал судьбу перспективного борца.

Я знаю, как иногда пишут наши СМИ. Никто не разбирался бы была в травме, сколько я тренировался. У хейтеров был бы праздник.

Все почему-то думают, что у меня какой-то конфликт с Семеном. У меня нет с ним никакого конфликта. Кто-то рекомендует ему там что-то писать. Это его точка зрения.

Он - молодой и перспективный парень. Но у меня есть своя позиция. Все тренеры, которые были задействованы в тренировочном процессе, все знают и понимают. Мы же с ним стоим в парах.

Просто есть много умников, которые что-то комментируют в борцовских пабликах и пишут там какие-то глупости. Мое дело - просто не обращать на это внимание и делать свое. А смеется тот, кто смеется последний.

Наша задача была - смеяться последним. Для Семена - это также будет большая наука. Недавно он поехал на соревнования в Краснодар и проиграл схватку даже не первого номера России.

Я сейчас говорю не о месте проведения турнира, а о самом факте проигрыша" - сказал он.

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