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Жан Беленюк: Все, кто показал результат - это 100% заслуженный успех
Комментарий чемпиона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен, олимпийский чемпион Токио 2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал об особенностях выступления на главных соревнованиях четырехлетия. Его слова цитирует tribuna.ua:
"Все, кто показал результат, - это 100% заслуженный успех. Алла Черкасова положила на лопатки олимпийскую чемпионку. Ирина Коляденко - действующая чемпионка Европы. Конечно, она сильная спортсменка.
В случае Парвиза Насибова, по моему мнению, сыграл фактор неожиданности. Его особо не знали, а он - сильный. Это такой пример темной лошадки. Кто бы мог подумать, что Парвиз Насибов, который в начале года занял третье место на чемпионате Украины, сможет вот так феноменально выступить на Олимпийских играх.
На Олимпиаде борется всего 16 человек. И там столько факторов, каждый из которых играет свою роль, - восстановление, сброс веса и многие другие моменты. Если говорить за себя и Парвиза, то наш успех - это заслуга тренера Владимира Шацких. Я видел, как он отстаивал Насибова, ссорился с другими тренерами, которые считали иначе.
Даже когда Парвиз взял лицензию, то все равно были разные разговоры. Но Шацких сказал, что он железобетонно будет ехать на Олимпиаду. И борец показал себя в Токио. Дай бог Владимиру Шацких еще много побед - я его фанат" - сказал он.
Напомним, что ранее Беленюк
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