  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Жан Беленюк: Все, кто показал результат - это 100% заслуженный успех
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жан Беленюк: Все, кто показал результат - это 100% заслуженный успех

Единоборства
(1 голосов)

Комментарий чемпиона

Жан Беленюк: Все, кто показал результат - это 100% заслуженный успех

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, олимпийский чемпион Токио 2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал об особенностях выступления на главных соревнованиях четырехлетия. Его слова цитирует tribuna.ua:

"Все, кто показал результат, - это 100% заслуженный успех. Алла Черкасова положила на лопатки олимпийскую чемпионку. Ирина Коляденко - действующая чемпионка Европы. Конечно, она сильная спортсменка.

В случае Парвиза Насибова, по моему мнению, сыграл фактор неожиданности. Его особо не знали, а он - сильный. Это такой пример темной лошадки. Кто бы мог подумать, что Парвиз Насибов, который в начале года занял третье место на чемпионате Украины, сможет вот так феноменально выступить на Олимпийских играх.

На Олимпиаде борется всего 16 человек. И там столько факторов, каждый из которых играет свою роль, - восстановление, сброс веса и многие другие моменты. Если говорить за себя и Парвиза, то наш успех - это заслуга тренера Владимира Шацких. Я видел, как он отстаивал Насибова, ссорился с другими тренерами, которые считали иначе.

Даже когда Парвиз взял лицензию, то все равно были разные разговоры. Но Шацких сказал, что он железобетонно будет ехать на Олимпиаду. И борец показал себя в Токио. Дай бог Владимиру Шацких еще много побед - я его фанат" - сказал он.

Напомним, что ранее Беленюк рассказал, как относится к критике.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...