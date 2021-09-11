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Дарья Билодид призналась в любви дзюдо. Фото
Украинка лучшая в своем деле
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 Дарья Билодид призналась, что любит свою работу. Соответствующий пост она опубликовала на официальной странице в Isntsgram.
"Любимое дело - навсегда"
Напомним, что ранее Джошуа
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