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Человек: Жан Беленюк поздравил всех с днем физической культуры и спорта. Фото
Олимпийский чемпион
фото - olympics.com
Украинский спортсмен, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк поздравил всех с днем физической культуры и спорта. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
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