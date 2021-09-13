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Макгрегор устроил скандал с музыкантом на шоу в Бруклине

Единоборства
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Конор бросил в лицо стакан

Макгрегор устроил скандал с музыкантом на шоу в Бруклине

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал участником скандального инцидента на шоу MTV в Бруклине. Об этом сообщает журналист Марк Раймонди в своём "твиттере".

Макгрегор повздорил с известным музыкантом Machine Gun Kelly. Сообщается, что Конор по какой-то причине бросил в него стакан с напитком, после чего их разделили.

"Конор Макгрегор никого не просил о фотографии. Не он виноват в этом инциденте. Он не знает Machine Gun Kelly, за исключением того факта, что тот присутствовал на бое Конора в июле", — отмечается в заявлении представителя Макгрегора.

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В статье: Конор Макгрегор
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