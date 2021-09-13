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Макгрегор устроил скандал с музыкантом на шоу в Бруклине
Конор бросил в лицо стакан
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал участником скандального инцидента на шоу MTV в Бруклине. Об этом сообщает журналист Марк Раймонди в своём "твиттере".
Макгрегор повздорил с известным музыкантом Machine Gun Kelly. Сообщается, что Конор по какой-то причине бросил в него стакан с напитком, после чего их разделили.
"Конор Макгрегор никого не просил о фотографии. Не он виноват в этом инциденте. Он не знает Machine Gun Kelly, за исключением того факта, что тот присутствовал на бое Конора в июле", — отмечается в заявлении представителя Макгрегора.
Conor McGregor’s spokesperson issued a statement on McGregor’s “incident” with Machine Gun Kelly at the VMAs.— ESPN MMA (@espnmma) September 13, 2021
(via @marc_raimondi) pic.twitter.com/PMiKc12MH3
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