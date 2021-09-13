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Макгрегор прокомментировал инцидент с музыкантом
Ещё конор назвал его ванильным репером
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал скандальный инцидент на шоу MTV в Бруклине. Макгрегор повздорил с известным музыкантом Machine Gun Kelly. Конор по какой-то причине бросил в него стакан с напитком, после чего их разделили.
"Честно говоря, я даже не знаю этого парня. Со мной ничего не случилось. Я дерусь только с настоящими бойцами, людьми, которые проводят поединки, — вы понимаете, о чём я говорю. Разумеется, я не сражаюсь с этими маленькими ванильными рэперами. Я даже не знаю этого парня. Я ничего не знаю о нём, кроме того, что он был с Меган Фокс", — рассказал Макгрегор в интервью, выложенном в "твиттере" журналиста Джеда Гудмана.
На счету 33-летнего Конора Макгрегора 22 победы и 6 поражений в MMA.
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