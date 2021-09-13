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Макгрегор прокомментировал инцидент с музыкантом

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Ещё конор назвал его ванильным репером

Макгрегор прокомментировал инцидент с музыкантом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал скандальный инцидент на шоу MTV в Бруклине. Макгрегор повздорил с известным музыкантом Machine Gun Kelly. Конор по какой-то причине бросил в него стакан с напитком, после чего их разделили.

"Честно говоря, я даже не знаю этого парня. Со мной ничего не случилось. Я дерусь только с настоящими бойцами, людьми, которые проводят поединки, — вы понимаете, о чём я говорю. Разумеется, я не сражаюсь с этими маленькими ванильными рэперами. Я даже не знаю этого парня. Я ничего не знаю о нём, кроме того, что он был с Меган Фокс", — рассказал Макгрегор в интервью, выложенном в "твиттере" журналиста Джеда Гудмана.

На счету 33-летнего Конора Макгрегора 22 победы и 6 поражений в MMA.

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В статье: Конор Макгрегор
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