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Макгрегор прокомментировал скандал с рэпером Machine Gun Kelly
Конор не держит зла на музыканта
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал скандальный инцидент на шоу MTV в Бруклине. Макгрегор повздорил с известным рэпером Machine Gun Kelly, пришедшим на мероприятие с актрисой Меган Фокс, с которой состоит в отношениях.
"В тот вечер я лишь пытался хорошо провести время, понимаете? Вот и всё. Ничего, кроме любви. Всё отлично.
Пусть он приходит на мой следующий бой. Пусть приходит в любое время посмотреть моё выступление. Я выступлю, без проблем. Приглашаю каждого на мои поединки, на шоу. Между нами нет никакой вражды. Я даже не знаю этого парня. А кто он?
Меган годами посещала мои поединки. Я знаю Меган. Но не в курсе, кто этот парень. У нас с ним нет никаких проблем. Приходи на мои поединки. Без проблем", — цитирует Макгрегора MMAJunkie.
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