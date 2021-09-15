  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Макгрегор прокомментировал скандал с рэпером Machine Gun Kelly
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макгрегор прокомментировал скандал с рэпером Machine Gun Kelly

Единоборства
(1 голосов)

Конор не держит зла на музыканта

Макгрегор прокомментировал скандал с рэпером Machine Gun Kelly

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал скандальный инцидент на шоу MTV в Бруклине. Макгрегор повздорил с известным рэпером Machine Gun Kelly, пришедшим на мероприятие с актрисой Меган Фокс, с которой состоит в отношениях.

"В тот вечер я лишь пытался хорошо провести время, понимаете? Вот и всё. Ничего, кроме любви. Всё отлично.

Пусть он приходит на мой следующий бой. Пусть приходит в любое время посмотреть моё выступление. Я выступлю, без проблем. Приглашаю каждого на мои поединки, на шоу. Между нами нет никакой вражды. Я даже не знаю этого парня. А кто он?

Меган годами посещала мои поединки. Я знаю Меган. Но не в курсе, кто этот парень. У нас с ним нет никаких проблем. Приходи на мои поединки. Без проблем", — цитирует Макгрегора MMAJunkie.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...