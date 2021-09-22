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МакГрегор опозорился на бейсбольном матче
Мяч в руки ему больше не давать
Знаменитый боец UFC Конор МакГрегор совершил очень неточный бросок во время символической подачи перед началом бейсбольного матча между Чикаго и Миннесотой.
It’s the way the mascot looks back at him in shock for me lol. pic.twitter.com/Gb5dX7k09t— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) September 22, 2021
МакГрегор в последнем бою с Дастином Пуарье в первом раунде получил жуткий перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.
Возвращение ирландца в октагон планируется в 2022 году.
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