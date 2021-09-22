  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. МакГрегор опозорился на бейсбольном матче
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МакГрегор опозорился на бейсбольном матче

Единоборства
(1 голосов)

Мяч в руки ему больше не давать

МакГрегор опозорился на бейсбольном матче

Новина українською

Знаменитый боец UFC Конор МакГрегор совершил очень неточный бросок во время символической подачи перед началом бейсбольного матча между Чикаго и Миннесотой.

МакГрегор в последнем бою с Дастином Пуарье в первом раунде получил жуткий перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

Возвращение ирландца в октагон планируется в 2022 году.

Тільки найважливіші новини з Олімпіади та світу спорту в нашому телеграм-каналі!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор бейсбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...