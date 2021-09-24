Легенда UFC Сен-Пьер введён в Зал славы UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер введён в Зал славы американского промоушена. Об этом сообщается в "твиттере" UFC. В общей сложности в Зале славы имеется четыре раздела. Помимо бойцов старой и новой школ, в него входят выдающиеся личности и значимые бои.

"Икона смешанных единоборств укрепляет своё наследие вхождением в Зал славы UFC", — говорится в соответствующем сообщении.

Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.