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У них роман? Беленюк неожиданно взялся тренировать Белодед
Неужели родилась новая звездная пара?
фото - olympics.com
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в Instagram опубликовал совместную тренировку с дзюдоисткой Дарьей Белодед, которая на недавних Играх в Токио завоевала бронзу.
"Вхожу в тренировочный ритм вместе с Дарьей Белодед", - написал Беленюк.
В Instagram считают, что Беленюк и Белодед неспроста так много времени проводят вместе. Подписчики спортсменов начали подозревать их в любовном романе. Правда это или нет – пока неизвестно.
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