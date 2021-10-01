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У них роман? Беленюк неожиданно взялся тренировать Белодед

Единоборства
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Неужели родилась новая звездная пара?

У них роман? Беленюк неожиданно взялся тренировать Белодед

фото - olympics.com

Новина українською

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в Instagram опубликовал совместную тренировку с дзюдоисткой Дарьей Белодед, которая на недавних Играх в Токио завоевала бронзу.

"Вхожу в тренировочный ритм вместе с Дарьей Белодед", - написал Беленюк.

В Instagram считают, что Беленюк и Белодед неспроста так много времени проводят вместе. Подписчики спортсменов начали подозревать их в любовном романе. Правда это или нет – пока неизвестно.

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В статье: Жан Беленюк Дарья Белодед
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