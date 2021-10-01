У них роман? Беленюк неожиданно взялся тренировать Белодед

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в Instagram опубликовал совместную тренировку с дзюдоисткой Дарьей Белодед, которая на недавних Играх в Токио завоевала бронзу.

"Вхожу в тренировочный ритм вместе с Дарьей Белодед", - написал Беленюк.

В Instagram считают, что Беленюк и Белодед неспроста так много времени проводят вместе. Подписчики спортсменов начали подозревать их в любовном романе. Правда это или нет – пока неизвестно.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!