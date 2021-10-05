  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Американский боец умер спустя 6 недель после поражения нокаутом
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Американский боец умер спустя 6 недель после поражения нокаутом

Единоборства
(1 голосов)

Он был совсем не готов к бою

Американский боец умер спустя 6 недель после поражения нокаутом

фото - mmafighting.com

Новина українською

Боец кулачных боев промоушена Bare Knuckle Джастин Торнтон накануне скончался в больнице.

Торнтон 20 августа в рамках турнира BKFC 20 в Миссисипи нокаутом в первом раунде поиграл Диллону Клеклеру. Бой продолжался лишь 19 секунд.

После рокового боя Торнтона госпитализировали с частичной парализацией и травмой спинного мозга. Врачи больше месяца боролись за его жизнь.

Джастин Торнтон выступал в ММА с 2008 года.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ММА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...