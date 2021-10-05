Американский боец умер спустя 6 недель после поражения нокаутом

Боец кулачных боев промоушена Bare Knuckle Джастин Торнтон накануне скончался в больнице.

Торнтон 20 августа в рамках турнира BKFC 20 в Миссисипи нокаутом в первом раунде поиграл Диллону Клеклеру. Бой продолжался лишь 19 секунд.

После рокового боя Торнтона госпитализировали с частичной парализацией и травмой спинного мозга. Врачи больше месяца боролись за его жизнь.

Джастин Торнтон выступал в ММА с 2008 года.

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