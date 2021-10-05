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Макгрегор: Я поднял стоимость UFC почти до $ 11 млрд
Конор считает, что именно он помог организации
Getty Images / Global Images Ukraine
33-летний бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор рассказал о своём вкладе в процветание UFC.
"Я делал это множество раз, что привело к приобретению компании за $ 4,2 млрд в 2016 году. Затем я пошёл дальше, подняв оценку компании почти до $ 11 млрд. На этой отметке она и находится на сегодняшний день. Невероятно!" — написал Макгрегор в своём "твиттере".
В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги.
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