Макгрегор: Я поднял стоимость UFC почти до $ 11 млрд

33-летний бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор рассказал о своём вкладе в процветание UFC.

"Я делал это множество раз, что привело к приобретению компании за $ 4,2 млрд в 2016 году. Затем я пошёл дальше, подняв оценку компании почти до $ 11 млрд. На этой отметке она и находится на сегодняшний день. Невероятно!" — написал Макгрегор в своём "твиттере".

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги.