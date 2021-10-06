Украинцы завоевали две медали на чемпионате мира по борьбе

Украина добыла первые награды на чемпионате мира по борьбе, который со 2 по 10 октября принимает Осло (Норвегия).

Александра Хоменец завоевала бронзу в весовой категории до 55 кг. В поединке за медаль украинка со счетом 10:8 одолела представительницу России Ольгу Хорошавцеву.

Еще одну бронзу в медальную копилку страны в категории до 97 кг положил Магомед Закариев – 24-летний борец в утешительном финале уверенно разобрался с белорусом Александром Гуштиным.

В шаге от медали чемпионата мира остановился Андрей Власов (до 92 кг), который в поединке за бронзу проиграл Джейдену Коксу (0:11).

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