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Три года назад Нурмагомедов в громком бою UFC побил МакГрегора. ВИДЕО
Об этом поединке говорил весь мир
Три года назад в главном бою UFC 229 чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов в четвертом раунде удушающим приемом остановил звездного ирландца Конора МакГрегора.
Самое интересное произошло после поединка, когда Нурмагомедов выпрыгнул из клетки и устроил бой с тренером МакГрегора. В результате массовой драки Хабиба дисквалифицировали на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в прошлом году после победы над Джастином Гейджи.
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