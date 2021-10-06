  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Три года назад Нурмагомедов в громком бою UFC побил МакГрегора. ВИДЕО
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три года назад Нурмагомедов в громком бою UFC побил МакГрегора. ВИДЕО

Единоборства
(1 голосов)

Об этом поединке говорил весь мир

Три года назад Нурмагомедов в громком бою UFC побил МакГрегора. ВИДЕО

Новина українською

Три года назад в главном бою UFC 229 чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов в четвертом раунде удушающим приемом остановил звездного ирландца Конора МакГрегора.

Самое интересное произошло после поединка, когда Нурмагомедов выпрыгнул из клетки и устроил бой с тренером МакГрегора. В результате массовой драки Хабиба дисквалифицировали на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в прошлом году после победы над Джастином Гейджи.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор UFC Хабиб Нурмагомедов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...