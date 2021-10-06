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Александра Хоменец завоевала бронзу на чемпионате мира по борьбе
Она взяла верх над россиянкой
Фото: forpost.lviv.ua
Украинка Александра Хоменец завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Осло в весовой категории до 55 кг.
Стоит отметить, что для Александры это был дебют на чемпионате мира среди взрослых. В схватке за 3 место она сумела все перевернуть с ног на голову и победить россиянку Ольгу Хорошавцев уступая по ходу со счетом 0:4.
Тренируют Александру Хоменець Орест Скобельский и Андрей Бирка. Спортсменка является воспитанницей Львовского профессионального колледжа спорта.
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