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Александра Хоменец завоевала бронзу на чемпионате мира по борьбе

Единоборства
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Она взяла верх над россиянкой

Александра Хоменец завоевала бронзу на чемпионате мира по борьбе

Фото: forpost.lviv.ua

Новина українською

Украинка Александра Хоменец завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Осло в весовой категории до 55 кг.

Стоит отметить, что для Александры это был дебют на чемпионате мира среди взрослых. В схватке за 3 место она сумела все перевернуть с ног на голову и победить россиянку Ольгу Хорошавцев уступая по ходу со счетом 0:4.

Тренируют Александру Хоменець Орест Скобельский и Андрей Бирка. Спортсменка является воспитанницей Львовского профессионального колледжа спорта.

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В статье: Александра Хоменец
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