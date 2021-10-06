Александра Хоменец завоевала бронзу на чемпионате мира по борьбе

Украинка Александра Хоменец завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Осло в весовой категории до 55 кг.

Стоит отметить, что для Александры это был дебют на чемпионате мира среди взрослых. В схватке за 3 место она сумела все перевернуть с ног на голову и победить россиянку Ольгу Хорошавцев уступая по ходу со счетом 0:4.

Тренируют Александру Хоменець Орест Скобельский и Андрей Бирка. Спортсменка является воспитанницей Львовского профессионального колледжа спорта.