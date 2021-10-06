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Соломия Винник поборется за бронзу чемпионата мира
Украинка уступила в полуфинале соревнований
Фото: XSport
Украинка Соломия Винник не сумела выйти в финал чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло
В полуфинальном матче в весовой категории до 57 кг Винник встретилась с чемпионкой Азии Аншу Малик из Индии и уступила со счетом 0:11.
Таким образом, Винник завтра, 6 ноября, поборется за бронзу чемпионата мира.
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Источник:XSport.ua
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