  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Соломия Винник поборется за бронзу чемпионата мира
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соломия Винник поборется за бронзу чемпионата мира

Единоборства
(1 голосов)

Украинка уступила в полуфинале соревнований

Соломия Винник поборется за бронзу чемпионата мира

Фото: XSport

Новина українською

Украинка Соломия Винник не сумела выйти в финал чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло

В полуфинальном матче в весовой категории до 57 кг Винник встретилась с чемпионкой Азии Аншу Малик из Индии и уступила со счетом 0:11.

Таким образом, Винник завтра, 6 ноября, поборется за бронзу чемпионата мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Соломия Винник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...