Соломия Винник поборется за бронзу чемпионата мира

Украинка Соломия Винник не сумела выйти в финал чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло

В полуфинальном матче в весовой категории до 57 кг Винник встретилась с чемпионкой Азии Аншу Малик из Индии и уступила со счетом 0:11.

Таким образом, Винник завтра, 6 ноября, поборется за бронзу чемпионата мира.