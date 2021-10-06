Кристина Береза не сумела принести медаль в копилку сборной Украины

Кристина Береза не сумела завоевать медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в Осло. Украинка выступала в весовой категории до 53 кг..

Накануне Береза прошла представительницу Литвы Камилу Сернаускайте (10:0) и турчанку Зейнеп Йетгиль (6:3).

В схватке за медаль украинка встретилась с канадкой Самантой Стюарт и уступила (VFA, 0:4).