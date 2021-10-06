Анастасия Осняч остановилась в шаге от бронзы чемпионата мира по борьбе

Украинка Анастасия Осняч (до 76 кг) не сумела выбороть медаль чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло.

Осняч благодаря ряду побед пробилась в бронзовый финал, где не смогла одолеть представительнице Киргизии Айпери Медет (1:12).

Напомним, что ранее в схватке за бронзу Кристина Береза (до 53 кг), также не смогла одержать победу.