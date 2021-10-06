Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анастасия Осняч остановилась в шаге от бронзы чемпионата мира по борьбе
Украинка уступила Айпери Медет
Фото: ukrwrestling.com.ua
Украинка Анастасия Осняч (до 76 кг) не сумела выбороть медаль чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло.
Осняч благодаря ряду побед пробилась в бронзовый финал, где не смогла одолеть представительнице Киргизии Айпери Медет (1:12).
Напомним, что ранее в схватке за бронзу Кристина Береза (до 53 кг), также не смогла одержать победу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УАФ утвердила время начала и место проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины
- Сборная Украина U19 стартовала с победы в матче отбора на Евро-2022
- Сидорчука лучше не подпускать. Каким будет состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора
- Соломия Винник поборется за бронзу чемпионата мира
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...