  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Анастасия Осняч остановилась в шаге от бронзы чемпионата мира по борьбе
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анастасия Осняч остановилась в шаге от бронзы чемпионата мира по борьбе

Единоборства
(1 голосов)

Украинка уступила Айпери Медет

Анастасия Осняч остановилась в шаге от бронзы чемпионата мира по борьбе

Фото: ukrwrestling.com.ua

Новина українською

Украинка Анастасия Осняч (до 76 кг) не сумела выбороть медаль чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло.

Осняч благодаря ряду побед пробилась в бронзовый финал, где не смогла одолеть представительнице Киргизии Айпери Медет (1:12).

Напомним, что ранее в схватке за бронзу Кристина Береза (до 53 кг), также не смогла одержать победу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анастасия Осняч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...