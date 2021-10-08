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Setanta Sports Ukraine продлила контракт на трансляции боев UFC в Украине
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Телеканалы Setanta Sports официально подтвердили продление эксклюзивного соглашения на показ UFC на территории Украины до конца 2024 года.
Таким образом, Setanta Sports остается единственным легальным транслятором UFC в Украине.
Помимо боев канал с украинскими комментариями будет транслировать программы UFC Connected и Reloaded.
Ирландский телеканал Setanta Sports на территории Украины доступен в сети 9 провайдеров платного телевидения, а также ОТТ-сервисов Megogo, Sweet TV, Divan TV, OLL.tv, YOUTV, XtraTV.
Канал получил право на вещание в Украине летом 2019 года.
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