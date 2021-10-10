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Сегодня свой день рождения празднует Дарья Билодид. Фото
Поздравляем с праздником
International Judo Federation
Сегодня, 10 октября свой 21-й день рождения празднует украинская дзюдоистка, чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 Дарья Билодид.
"Сладкие 21. Я люблю жизнь"
Поздравляем нашу спортсменку с праздником и желаем новых свершений на благо Украины !!!
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