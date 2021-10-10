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Жан Беленюк мило поздравил Билодид с днем рождения. Фото
Поздравление с праздником
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион 2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк поздравил свою соотечественницу, бронзового призера Олимпиады по дзюдо Дарью Билодид с днем рождения. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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