Билодид стала судьей на конкурсе Мисс Украина Вселенная. Фото

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 Дарья Билодид приняла участие в конкурсе Мисс Украина Вселенная в качестве судьи. Фото с светского мероприятия она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко отправился в США.