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Билодид стала судьей на конкурсе Мисс Украина Вселенная. Фото

Единоборства
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Почему не участвовала в качестве конкурсантки?

Билодид стала судьей на конкурсе Мисс Украина Вселенная. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 Дарья Билодид приняла участие в конкурсе Мисс Украина Вселенная в качестве судьи. Фото с светского мероприятия она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко отправился в США.

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В статье: Дарья Билодид
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