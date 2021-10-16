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Билодид стала судьей на конкурсе Мисс Украина Вселенная. Фото
Почему не участвовала в качестве конкурсантки?
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 Дарья Билодид приняла участие в конкурсе Мисс Украина Вселенная в качестве судьи. Фото с светского мероприятия она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Василий Ломаченко
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