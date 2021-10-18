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Итальянский диджей обвинил МакГрегора в нанесении побоев
Звезда UFC снова попал в скандал
фото - Associated Press
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Конор МакГрегор обвиняется в нанесении побоев, сообщает итальянское издание Il Messagero.
Диджей и певец Франчески Факкинетти в Instagram заявил, что МакГрегор ударил его по лицу и сломал нос.
"Он ударил меня ни за что. Этот удар мог получить кто угодно. Мои друзья, моя жена. Вот почему я решил подать в суд на МакГрегора. Он жестокий и опасный человек", - рассказал музыкант.
По словам потерпевшего, инцидент произошел в ночном клубе, где МакГрегор и Факкинетти отдыхали в одной компании.
Конор МакГрегор в последнем бою в июле 2021 года проиграл Дастину Порье. Ирландец в первом раунде сломал ногу и не смог продолжать поединок.
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