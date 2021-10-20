Дана Уайт отреагировал на слухи о драке Макгрегора в ночном клубе

Глава промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал очередной скандал, в который угодил Конор Макгрегор. Ранее известный итальянский диджей рассказал, что Макгрегор без повода избил его в ночном клубе.

"Мы немного обсуждали это сегодня, но у меня недостаточно информации, чтобы давать полноценный комментарий. Я знаю примерно столько же, сколько и вы. С Конором я не разговаривал, поэтому не знаю, где здесь правда", — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264, в котором проиграл Дастину Порье.