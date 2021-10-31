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Конор Макгрегор сообщил о возвращении в дело

Единоборства
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Ирландец готов вернуться в октагон

Конор Макгрегор сообщил о возвращении в дело

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец ​​UFC Конор Макгрегор заявил, что полностью залечил травму ноги и готов вернуться в октагон.

"Снова в перчатках. Что за кайф! Погнали, команда.

Как сказал мой добрый друг Арнольд Шварценеггер: "Я вернулся, сучки". Вернулся с удвоенной энергией.

Спасибо всем моим врачам и моей команде за то, что так быстро поставили меня на ноги после операции! Есть работа, которую нужно сделать. Эта работа – это то, чем я известен.

Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта" - написал он в Instagram.

Напомним, ранее Виталий Кличко рассказал о возможности проведения боя Усик – Джошуа 2 в Киеве.

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В статье: Конор Макгрегор
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