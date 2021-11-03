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В Польше провели межгендерные бои – мужчины нокаутом разгромили женщин. ВИДЕО
Сомнительное зрелище
фото - knews.kg
В Ченстохове (Польша) организаторы турнира ММА включили в программу два поединка между мужчинами и женщинами. Обе схватки завершились с прогнозируемым исходом.
В первом бою Петр Лисовски во втором раунде после тейкдауна добил Улу Секач.
October 29, 2021
Второй бой также сложно назвать конкурентным – Михал Пшибилович в первом раунде в стойке разгромил Викторию Домжальскую.
... pic.twitter.com/8SkhyR0psV— Matysek (@Matysek88) October 29, 2021
Фанаты в соцсетях осудили межгендерные бои и призвали отказаться от подобных экспериментов.
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