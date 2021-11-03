Макгрегор поддержал Сульшера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил пост в своём "твиттере", где выразил поддержку главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннару Сульшеру. Не так давно Конор подчёркивал, что испытывает большое уважение к норвежскому специалисту, который в последнее время не раз подвергался критике за неудовлетворительные результаты команды в отдельных матчах.

"Да, Уле-бой", — подписал соответствующее фото Макгрегор.