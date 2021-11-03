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Макгрегор поддержал Сульшера

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Конор опубликовал фото с раздевалки красных

Макгрегор поддержал Сульшера

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил пост в своём "твиттере", где выразил поддержку главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннару Сульшеру. Не так давно Конор подчёркивал, что испытывает большое уважение к норвежскому специалисту, который в последнее время не раз подвергался критике за неудовлетворительные результаты команды в отдельных матчах.

"Да, Уле-бой", — подписал соответствующее фото Макгрегор.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Конор Макгрегор
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