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Гран-при Мексики: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор очередного этапа сезона в Формуле-1
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил лучшие моменты Гран-при Мексики.
Победителем гонки в Мехико стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, следом за которым финишировали Льюис Хэмилтон (Мерседес) и Серхио Перес (Ред Булл).
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