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Гран-при Мексики: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Единоборства
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Обзор очередного этапа сезона в Формуле-1

Гран-при Мексики: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил лучшие моменты Гран-при Мексики.

Победителем гонки в Мехико стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, следом за которым финишировали Льюис Хэмилтон (Мерседес) и Серхио Перес (Ред Булл).

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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