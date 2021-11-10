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Конор Макгрегор раскритиковал проморолик посвященный UFC 269
Ирландец недоволен одним из кадров
Getty Images / Global Images Ukraine
Знаменитый боец UFC Конор Макгрегор раскритиковал проморолик турнира UFC 269, где в главном бою Чарльз Оливейра и Дастин Порье будут драться за чемпионский пояс в лёгком весе. Для ролика использованы кадры третьего боя Порье с Макгрегором, когда Конор сломал ногу и проиграл техническим нокаутом.
"Это ваш единственный шанс показать, что Порье удачно попал по мне в том бою? Не попал. Он просто подался вперёд, а я стоял на одной ноге. Фигня! Этот отрывок, как и любой другой из того боя, должен пойти в мусорное ведро. Лучше поместите меня в этом ролике на задний план — как тёмную, богатую и злую тень" — написал Макгрегор в своём "твиттере".
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