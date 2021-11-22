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Макгрегор раскритиковал вакцинальную кампанию в Ирландии
Но позже удалил твит
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в очередной раз высказался о проблемах вакцинации от коронавируса в Ирландии.
"Вакцина от коронавируса никак не помогла остановить пандемию. Больше привитых, чем когда-либо. Больше заражений, чем когда-либо", — написал Конор Макгрегор в своём "твиттере", однако вскоре удалил запись.
В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264.
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