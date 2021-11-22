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Макгрегор раскритиковал вакцинальную кампанию в Ирландии

Единоборства
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Но позже удалил твит

Макгрегор раскритиковал вакцинальную кампанию в Ирландии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в очередной раз высказался о проблемах вакцинации от коронавируса в Ирландии.

"Вакцина от коронавируса никак не помогла остановить пандемию. Больше привитых, чем когда-либо. Больше заражений, чем когда-либо", — написал Конор Макгрегор в своём "твиттере", однако вскоре удалил запись.

В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264.

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В статье: Конор Макгрегор
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