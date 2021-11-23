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Макгрегор хочет получить титульный бой после возвращения
Но удастся ли?
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что собирается провести следующий бой за титул организации в лёгком весе.
"Привет, ребята! Я встречусь с тем, кто следующим получит титул чемпиона UFC в лёгком весе. Смиритесь с этим. Снимите розовые очки и пометьте трилогию с Нейтом Диасом незавершённой. С этим тоже нужно будет разобраться. Все остальные — уже после. Смиритесь с этим", — написал Конор Макгрегор в своём "твиттере".
В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264.
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