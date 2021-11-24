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Тренер Макгрегора: У Конора выстроилась очередь из сотни соперников
Но так ли это
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Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, поделился мнением о готовящемся возвращении своего подопечного в строй.
"Я предложил Конору начать с простых упражнений, чтобы проверить себя. Но он сказал, что хочет готовить себя к 25-минутному бою. На самом деле Макгрегор полон энтузиазма и очень взволнован перед 2022 годом, у него большие планы.
Похоже, у него выстроилась очередь из сотни соперников. Но пока нужно просто вернуться к полноценным тренировкам и проверить ногу. Когда придёт время, у Конора точно не будет недостатка в выборе оппонентов. Он в любом случае очень мотивирован. У него есть много денег на счету. На данном этапе деньги – не главный фактор", – цитирует Кавану MMA Fighting.
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