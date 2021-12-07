Конор Макгрегор: Нурмагомедов был хорошим бойцом, но не великим

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением о российском бойце, бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

"Он плакал в клетке, выпрашивая себе место в рейтинге. Он стал хорошим бойцом на несколько недель. Однако после завершения карьеры вас удаляют из всех списков. Он объявил о завершении карьеры и одновременно с этим попросил поставить его на первое место в рейтинге. И ему стоило молчать по поводу Жозе Альдо. Теперь он выглядит глупо.

Да, он был хорошим бойцом, но не великим. У него низкий процент нокаутов, он не умел бить ногами, ни разу не менял весовую категорию, несмотря на то, что был близок к смерти во время весогонки. Он много раз выбывал из поединков. Рано закончил карьеру. Это говорит о том, что Хабиб был хорошим бойцом, но не великим. Он был хорош несколько месяцев, и на этом всё", — написал Конор Макгрегор в своём "твиттере".