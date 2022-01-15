Дарья Белодид поделилась с болельщиками планом на субботу. Фото

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram поделилась со своими поклонниками планом на выходной субботний день.

Напомним, что ранее Элина Свитолина представила линейку одежды, в которой выступит на АО.