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Дарья Белодид поделилась с болельщиками планом на субботу. Фото
Украинка планирует насыщенный день
International Judo Federation
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram поделилась со своими поклонниками планом на выходной субботний день.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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