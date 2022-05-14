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Сторли победил Пейджа в поединке за временный титул чемпиона Bellator
Подарок для Амосова
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 13 на 14 мая в британском Лондоне прошел поединок за временный титул чемпиона Bellator.
В главном событии бойцовского вечера Bellator281 Логан Сторли победил британца Майкла Пейджа раздельным решением судей по итогу всех 5 раундов боя (48:47, 47:48, 49:46).
Это уже 14-я победа в карьере американца, в то время как у его соперника 20 побед, но в этот вечер одержал второе поражение.
Напомним, что украинский чемпион Ярослав Амосов должен был защищать свой титул в бою с Майклом Пейджем, но наш спортсмен остался защищать Родину от российского оккупанта.
Видео-обзор боя:
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