Сторли победил Пейджа в поединке за временный титул чемпиона Bellator

В ночь с 13 на 14 мая в британском Лондоне прошел поединок за временный титул чемпиона Bellator.

В главном событии бойцовского вечера Bellator281 Логан Сторли победил британца Майкла Пейджа раздельным решением судей по итогу всех 5 раундов боя ( 48:47, 47:48, 49:46 ).

Это уже 14-я победа в карьере американца, в то время как у его соперника 20 побед, но в этот вечер одержал второе поражение.

Напомним, что украинский чемпион Ярослав Амосов должен был защищать свой титул в бою с Майклом Пейджем, но наш спортсмен остался защищать Родину от российского оккупанта.