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Сторли победил Пейджа в поединке за временный титул чемпиона Bellator

Единоборства
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Подарок для Амосова

Сторли победил Пейджа в поединке за временный титул чемпиона Bellator

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 13 на 14 мая в британском Лондоне прошел поединок за временный титул чемпиона Bellator.

В главном событии бойцовского вечера Bellator281 Логан Сторли победил британца Майкла Пейджа раздельным решением судей по итогу всех 5 раундов боя (48:47, 47:48, 49:46).

Это уже 14-я победа в карьере американца, в то время как у его соперника 20 побед, но в этот вечер одержал второе поражение.

Напомним, что украинский чемпион Ярослав Амосов должен был защищать свой титул в бою с Майклом Пейджем, но наш спортсмен остался защищать Родину от российского оккупанта.

Видео-обзор боя:

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В статье: Bellator
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