Украинец Потеря узнал дату дебюта в UFC

Украинский боец Игорь Потеря (19-2) дебютирует в UFC поединком против румына Никола Негумеряна (12-1).

Бой назначен на 30 июля в рамках вечера UFC 277 в США.

Отметим, что сначала поединок украинца против румынского бойца должен был пройти 5 марта, но последний получил травму акромиального сустава и отказался выходить в октагон.