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Украинец Потеря узнал дату дебюта в UFC
Пожелаем удачи
фото - xsport.ua
Украинский боец Игорь Потеря (19-2) дебютирует в UFC поединком против румына Никола Негумеряна (12-1).
Бой назначен на 30 июля в рамках вечера UFC 277 в США.
Отметим, что сначала поединок украинца против румынского бойца должен был пройти 5 марта, но последний получил травму акромиального сустава и отказался выходить в октагон.
Напомним, что ранее Мейвезер
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