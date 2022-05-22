  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Украинец Потеря узнал дату дебюта в UFC
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Потеря узнал дату дебюта в UFC

Единоборства
Обновлено
(1 голосов)

Пожелаем удачи

Украинец Потеря узнал дату дебюта в UFC

фото - xsport.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боец Игорь Потеря (19-2) дебютирует в UFC поединком против румына Никола Негумеряна (12-1).

Бой назначен на 30 июля в рамках вечера UFC 277 в США.

Отметим, что сначала поединок украинца против румынского бойца должен был пройти 5 марта, но последний получил травму акромиального сустава и отказался выходить в октагон.

Напомним, что ранее Мейвезер провел выставочный бой против Мура.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: UFC Игорь Потеря
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде