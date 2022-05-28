Анжелика Терлюга – чемпионка Европы по каратэ 2022

Украинская каратистка Анжелика Терлюга стала чемпионкой Европы 2022 на турнире, что проходит в Газиантепе (Турция).

В решающем матче за главный титул континента она одолела олимпийскую чемпионку-2020 болгарку Ивет Горанову. Счет встречи 11:3. Представительница Украины исполнила иппон и одержала досрочную победу.

Еще два представителя Украины Анита Серегина (до 61 кг) и Ризван Талибов (более 84 кг) завоевали бронзовые медали чемпионата.