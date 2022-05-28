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Анжелика Терлюга – чемпионка Европы по каратэ 2022

Единоборства
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Просто день побед

Анжелика Терлюга – чемпионка Европы по каратэ 2022

фото - Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Украинская каратистка Анжелика Терлюга стала чемпионкой Европы 2022 на турнире, что проходит в Газиантепе (Турция).

В решающем матче за главный титул континента она одолела олимпийскую чемпионку-2020 болгарку Ивет Горанову. Счет встречи 11:3. Представительница Украины исполнила иппон и одержала досрочную победу.

Еще два представителя Украины Анита Серегина (до 61 кг) и Ризван Талибов (более 84 кг) завоевали бронзовые медали чемпионата.

Напомним, что ранее Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Юджине.

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В статье: Анжелика Терлюга
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