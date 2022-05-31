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Мария Гангур - чемпионка Европы по тяжелой атлетике

Единоборства
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Украинка поднимает флаг Украины на международной арене

Мария Гангур - чемпионка Европы по тяжелой атлетике

Фото: WeightLifting World

Новина українською

Мария Гангур взяла три медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 64 кг.

В рывке украинка подняла 102 кг, в толчке 120 кг и стала третьей. Двоеборье (222) также осталось за украинкой.

Второе место заняла Нурай Гунгор из Турции – 219 кг (99+120), третье – француженка Вики Гральо – 208 кг (89+119).

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В статье: Мария Гангур
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