Мария Гангур - чемпионка Европы по тяжелой атлетике

Мария Гангур взяла три медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 64 кг.

В рывке украинка подняла 102 кг, в толчке 120 кг и стала третьей. Двоеборье (222) также осталось за украинкой.

Второе место заняла Нурай Гунгор из Турции – 219 кг (99+120), третье – француженка Вики Гральо – 208 кг (89+119).