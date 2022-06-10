  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Беленюк представит сборную Украины на чемпионате мира-2022
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беленюк представит сборную Украины на чемпионате мира-2022

Единоборства
(1 голосов)

Он выиграл чемпионат страны

Беленюк представит сборную Украины на чемпионате мира-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк завоевал право выступить на чемпионате мира 2022 года.

Благодаря победе на чемпионате Украины 31-летний борец греко-римского стиля получил право представлять нашу страну на международной арене.

В финале дивизиона до 87 кг Жан победил бронзового призера чемпионата мира по возрастной категории U-23 Андрея Антонюка.

Напомним, что чемпионат мира состоится с 10 по 18 сентября в сербском Белграде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде