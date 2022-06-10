Беленюк представит сборную Украины на чемпионате мира-2022

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк завоевал право выступить на чемпионате мира 2022 года.

Благодаря победе на чемпионате Украины 31-летний борец греко-римского стиля получил право представлять нашу страну на международной арене.

В финале дивизиона до 87 кг Жан победил бронзового призера чемпионата мира по возрастной категории U-23 Андрея Антонюка.

Напомним, что чемпионат мира состоится с 10 по 18 сентября в сербском Белграде.