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Беленюк представит сборную Украины на чемпионате мира-2022
Он выиграл чемпионат страны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк завоевал право выступить на чемпионате мира 2022 года.
Благодаря победе на чемпионате Украины 31-летний борец греко-римского стиля получил право представлять нашу страну на международной арене.
В финале дивизиона до 87 кг Жан победил бронзового призера чемпионата мира по возрастной категории U-23 Андрея Антонюка.
Напомним, что чемпионат мира состоится с 10 по 18 сентября в сербском Белграде.
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