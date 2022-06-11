Единоборства
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Беленюк показал, как восстанавливается после победы на Чемпионате Украины. Фото
Удачи на чемпионате мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен, золотой и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк после
Напомним, что ранее Свитолина
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