  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Беленюк показал, как восстанавливается после победы на Чемпионате Украины. Фото
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беленюк показал, как восстанавливается после победы на Чемпионате Украины. Фото

Единоборства
Обновлено
(1 голосов)

Удачи на чемпионате мира

Беленюк показал, как восстанавливается после победы на Чемпионате Украины. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, золотой и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк после победы на Чемпионате Украины показал, как ведет процесс восстановления. Соответствующее фото наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Беленюк показал, как восстанавливается после победы на Чемпионате Украины. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина раскритиковала теннисные организации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде